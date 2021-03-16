شوبير يعلق على هدف ميسي في شباك هويسكا بالدوري الإسباني

علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب السابق، على تألق ليونيل ميسي وإحرازه هدفا في شباك فريق هويسكا بالدوري الإسباني .





وكتب شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا " ‏هدف ميسي حلو اوي اوي اوي ".

وفاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.





أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ، بالتساوي مع تشافي هيرنانديز.





ميسي رفع رصيده من المباريات مع برشلونة لـ 767 مباراة، بمشاركته اليوم أمام هويسكا متساويًا مع الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز.





وسجل ميسي هدف فريقه الأول في شباك هويسكا، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 20 في الدوري الإسباني هذا الموسم.





هدف ميسي جعله يحقق رقما قياسيا آخر، هو كونه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى لمدة 13 موسما متتاليا.





وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري