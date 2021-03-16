سليمان عيد يروح لـ مسلسل فارس بلا جواز

روج الفنان سليمان عيد للمسلسل الرمضاني "فارس بلا جواز" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



ونشر سليمان عيد صورة له وهو متصدر بوستر المسلسل وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " ياعمو سليمان يا حلو " و " ان شاء الله يكسر الدنيا " و "بالتوفيق ان شاء الله ".



المسلسل بطولة مصطفي قمر الذي يعود إلى الشاشة بعد ١٠ سنوات ويجسد شخصية شاب صاحب منتجع سياحي ويرفض الارتباط والزواج ولكن يجبر علي الزواج والاختيار من بين عدد من الجميلات خلال مده زمنية محددة ما يجعله يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.



ويشارك في بطولة فارس بلا جواز، بيومي فؤاد و صلاح عبد الله و اوس اوس وطارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين.



ويلتقي مصطفى قمر بـ 20 نجمة خلال الأحداث، والمسلسل تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام