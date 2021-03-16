موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي الزمالك منافسه الترجي التونسي في مباراة مرتقبة علي ستاد القاهرة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





وتذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي عبر قناة beIN Sports HD 4





ويسعي الزمالك في المباراة الاولى مع كارتيرون في ولايته الثانية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع النهائي .





ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية .





أكد مجدي تراوي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، على أن فريقه في حالة جاهزية كاملة لملاقاة الزمالك .





وأشار تراوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ، الثلاثاء، إلى أن فريقه يمتلك فرصة لإقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا عن طريق الفوز عليه.





وقال مدرب الترجي: "نعرف الزمالك جيدًا، وندرك أنه يريد تحقيق نتيجة إيجابية ولكننا جاهزون للقاء وخضنا مواجهتين في الدوري المحلي منذ أيام ماضية ، هذه المباريات لها حسابات خاصة، دائمًا ما تكون قوية، لكن نمتلك فرصة الفوز وإقصاء فريق كبير ومرشح للبطولة مثل الزمالك خارج المنافسة".





واختتم: "باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب كبير ويعرف لاعبي الفريق جيدًا، ونحن أيضًا نعرفهم، ما يهمنا أن نكون في حالتنا الطبيعية خلال اللقاء".





ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة دورى الأبطال برصيد نقطتين بينما يحتل الترجي التونسي المركز الاول برصيد 7 نقاط في حين يأتى فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .