ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:15 ص
الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي التونسي
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف نادي الزمالك منافسه الترجي التونسي في مباراة مرتقبة علي ستاد القاهرة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي عبر قناة beIN Sports HD 4 

ويسعي الزمالك في المباراة الاولى مع كارتيرون في ولايته الثانية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع النهائي . 

ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية . 

أكد مجدي تراوي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، على أن فريقه في حالة جاهزية كاملة لملاقاة الزمالك .

وأشار تراوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس ، الثلاثاء، إلى أن فريقه يمتلك فرصة لإقصاء الزمالك من دوري أبطال أفريقيا عن طريق الفوز عليه.

وقال مدرب الترجي: "نعرف الزمالك جيدًا، وندرك أنه يريد تحقيق نتيجة إيجابية ولكننا جاهزون للقاء وخضنا مواجهتين في الدوري المحلي منذ أيام ماضية ، هذه المباريات لها حسابات خاصة، دائمًا ما تكون قوية، لكن نمتلك فرصة الفوز وإقصاء فريق كبير ومرشح للبطولة مثل الزمالك خارج المنافسة".

واختتم: "باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مدرب كبير ويعرف لاعبي الفريق جيدًا، ونحن أيضًا نعرفهم، ما يهمنا أن نكون في حالتنا الطبيعية خلال اللقاء".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة دورى الأبطال برصيد نقطتين بينما يحتل الترجي التونسي المركز الاول برصيد 7 نقاط في حين يأتى فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعتنا الأصعب.. مدرب الترجي يتوعد بالثأر من الزمالك

نتائج كارثية ومدير فني جديد.. كل ما تريد معرفته عن مولودية الجزائر قبل مواجهة الزمالك

مجموعة الزمالك.. الترجي في ضيافة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا الليلة

موعد مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

حال انسحاب تونجيت السنغالي.. موقف صعب لـ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك مع الترجي التونسي قبل موقعة رادس الليلة

ترشيحاتنا

سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا

ترتيب الدورى الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

سيراميكا كليوباترا يستضيف وادي دجلة الجريح في الدوري الممتاز

عقب الفوز على وولفرهامبتون.. كلوب: النقاط الثلاث أهم من الأداء الآن

وفاء عامر: شخصيات "سكن البنات " من لحم ودم

الزمالك والاتحاد يهزمان الجزيرة والأهلي في دوري السوبر لكرة السلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا

لأول مرة.. مرسيدس تطرح AMG 1 موديل 2021 الخارقة للطرق العادية.. صور

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور