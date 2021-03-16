الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت اللجنة إن جميع الحالات المكتشفة قادمة من الخارج، حيث لم تسجيل اي إصابات محلية، وكذلك لم تسجل أي حالات وفاة.





ومن ناحية أخرى، أعلن سفير الصين لدى الأمم المتحدة ، تشانج جون ، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، أن الصين تتبرع بـ 300 ألف جرعة من لقاح كوفيد -19 لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، مع إعطاء الأولوية لبعثات حفظ السلام في إفريقيا.





وجاء في الرسالة أن "مكافحة جائحة COVID-19 هي المهمة الأكثر إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم".





وأضاف السفير"اللقاحات هي أقوى سلاح لكسب المعركة.



