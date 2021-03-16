تشكيل الترجي التونسي المتوقع لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف نادي الزمالك منافسه الترجي التونسي في مباراة مرتقبة علي ستاد القاهرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا





وتذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي عبر قناة beIN Sports HD 4





ويسعي الزمالك في المباراة الاولى مع كارتيرون في ولايتة الثانية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع النهائي .





ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية .





ومن المتوقع ان يبدأ معين الشعلاني المدير الفني لفريق الترجي التونسي المباراة بتشكيل كالتالي :





فاروق بن مصطفى - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - إلياس الشتي - فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيت - حمدو الهوني - ويليام توغي - عبد الباسط خاليد.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة دورى الابطال برصيد نقطتين بينما يحتل الترجي التونسي المركز الاول برصيد 7 نقاط في حين يأتى فريق مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط .



