وفاء عامر: شخصيات "سكن البنات " من لحم ودم

قاتلت الفنانة وفاء عامر إن هناك العديد من الأسباب التي حَمَّستها للموافقة على مسلسل "سكن البنات"، والذى يتم عرضه حاليا، أهمها أن العمل يناقش عداد من القضايا الموجودة فى المجتمع .





وتابعت " عامر " فى تصريحات خاصة : انها شعرت ان جميع شخصيات العمل من "لحم ودم "، إذ أنها حقيقية لدرجة كبيرة، بالإضافة الى تواجد المخرج الكبير محمد النقلى كقائد العمل .





وتضيف : محمد النقلى من المخرجين الذى تكون كواليسهم فى غاية الهدوء وهذا يجعلنى أشعر براحة كبيرة تساعدنى على تقديم الأداء التمثيلى الذى يطلبه المخرج بشكل صحيح ، كما ان المسلسل ناقش قضية فى غاية الاهمية وهى المشاكل التى يواجهها طلاب الثانوية العامة وتحديدًا الطالبات .



