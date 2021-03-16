سيراميكا كليوباترا يستضيف وادي دجلة الجريح في الدوري الممتاز

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه وادي دجلة اليوم في تمام الساعة الخامسه مساء علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى الممتاز .





ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان لتعويض الخسارة الماضية امام فريق الزمالك بنتيجة هدفين دون رد والعودة الى طريق الانتصارات .





وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا كالتالي :





حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر - محمد جمال





خط الدفاع: رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - سيف تقا - عبد الله محمود - خالد صبحي - وليد عبد المنعم.





خط الوسط: كوامي بونسو - محمد توني - ضياء قنديل - صالح جمعة - محمد ابراهيم - رجب عمران.





خط الهجوم: محمد مسعد - مصطفى ميسي - شريف دابو - ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - شادي حسين.





ويدخل فريق وادي دجلة المباراة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي لاحقته طوال الموسم وجعلته مهددا بالهبوط الي القسم الثاني حيث حقق فوز وحيد منذ انطلاق مسابقة الدورى امام المقاولون العرب .





ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الحادي عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز برصيد 21 نقطة بينما جاء فريق وادي دجلة في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط .