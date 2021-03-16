عقار جديد يثبته فعاليته في علاج مصابي كورونا

كشفت تجارب سريرية جديدة، قدرة أحد الأدوية على الحد من وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصابي الفيروس بين الحالات المتوسطة أو الأكثر عرضة للوفاة.





ووفقا لمجلة "نيتشر" العلمية، طورت شركة "فير بيوتكنولوجي" علاجا أطلقت عليه اسم "فير-7831"، حيث يحتوي على أجسام مضادة للفيروس، واثبت فعاليته على الحالات بنسبة 85%.





فيما حذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد تكون في الطريق إلى الولايات المتحدة.





وأشار فاوتشي إلى الزيادات المفاجئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وحذر من أن اتجاهات الحالة في أوروبا تميل إلى أن تكون قبل أسابيع قليلة من الاتجاهات المماثلة في الولايات المتحدة من حيث ارتفاع الإصابات بكورونا من جديد، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.





وقال فاوتشي إن أوروبا "تبدو دائمًا قبلنا بأسابيع قليلة"، مضيفًا أنه "لم يحن الوقت مطلقًا لإعلان النصر" على الفيروس.



