أخبار الفن.. وفاة عادل هاشم.. وغادة نافع تكشف أسباب غيابها لـ7 سنوات

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها في السطور التالية..





وفاة الفنان عادل هاشم عن عمر يناهز 82 عاما





توفي الفنان عادل هاشم، منذ قليل، عن عمر يناهز 82 عاما، ومن المقرر تشييع الجثمان، اليوم، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.





غادة نافع تكشف أسباب غيابها عن الشاشة لـ7 سنوات





كشفت الفنانة غادة نافع سر ابتعادها عن التمثيل لمدة 7 سنوات، حيث أكدت أنها قدمت خلال السنوات الماضية، مسلسل "مسألة كرامة" مع الفنان حسن يوسف، إلا أن العمل لم يحالفه الحظ في توقيت العرض؛ مما أثر على نسب مشاهدته، مؤكدة أن دورها فى العمل كان جيدا، حيث جسدت دور فتاة من منطقة شعبية.





24 ساعة تصوير .. حالة طوارئ في نسل الأغراب





على قدم وساق يحاول المخرج محمد سامى الإنتهاء من تصوير مسلسله الجديد "نسل الاغراب " وفقًا للجدول الزمنى الذى وضعه ، حيث يقوم بالتصوير لفترات طويلة تصل الى 24 ساعة مستمرة .





"هجمة مرتدة هيكتسح في رمضان".. تويتر يشيد ببرومو المسلسل



