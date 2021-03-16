يسرا تحتفل بتكريمها من المؤتمر الدولي للتميز والجودة

احتفلت الفنانة يسرا، بتكريمها من المؤتمر الدولي للتميز والجودة، لكونها من أهم الشخصيات تميزًا في الوطن العربي .



ونشرت يسرا عبر حسابها على إنستجرام ، فيديو التكريم، وعلقت عليه "‪من تكريم أهم الشخصيات تميزا في الوطن العربي خلال المؤتمر الدولي للتميز والجودة... شكرا لكل القائمين على هذا المهرجان ".



وظهرت يسرا فى البوستر الدعائي برفقة الفنان باسل خياط، وعلقت: "مسلسل حرب أهلية رمضان ٢٠٢١ ".

وتجسد يسرا المسلسل دور طبيبة تجميل، ولديها ابنة تدخلها فى العديد من الصراعات، كما تواجه العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة النجمة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب