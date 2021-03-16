موجز السوشيال ميديا.. ميسي يحتفل بتحطيم رقم قياسي.. ونبيل الحلفاوي ينعى الفنان عادل هاشم

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عزيمة مختلفة.. الزمالك يحتفل بعودة محمد عبد الشافي من الإصابة

احتفل نادي الزمالك برجوع محمد عبد الشافي لاعب الفريق بعد شفاءه من إصابته في الركبة.





ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك صورة ل محمد عبد عبد الشافي وعلقت عليها قائلا "عودة جديدة وعزيمة مختلفة ".







ميسي يحتفل بتحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب شارك بقميص برشلونة عبر التاريخ



احتفل ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة على كونه أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ .



ونشر ميسي غبر حسابة بانستجرام مجموعة من الصور له وعلق عليها قائلا "انه لشرف عظيم ان اصل الي هذا العدد من الألعاب التي لعبتها بقميص هذا للنادي شكرا لكل زملائي بالفريق وعائلتي ولاصدقائي ".











نبيل الحلفاوي ينعي الفنان عادل هاشم



نعي الفنان نبيل الحلفاوي، صديقة الفنان عادل هاشم الذى وافته المنية مساء امس عن عمر يناهر ٨٢ عاما



وكتب نبيل الخلفاوي عبر حسابة بتويتر قائلا "‏رحم الله الصديق وزميل المسرح القومي الفنان عادل هاشم وأنعم على أسرته بالصبر والسكينة ".







محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تالقه أمام وولفرهامبتون





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #صلاح بعد تالق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول امام فريق وولفرهامبتون في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري الانجليزي الممتاز





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الحمدلله فوز مهم جدا لليفر الف مبروك عملت الي عليك يا صلاح فى ظل انانية ماني معاك اليوم الحمدلله الجاي افضل يا بطل " .