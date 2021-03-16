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سيارات

رسميا.. لادا جرانتا وبي واي دي F3 تشاركان في إحلال السيارات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:59 ص
لادا جرانتا وبي واي
لادا جرانتا وبي واي دي F3
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كريم عاطف

أعلن الوكيل المحلى لشركتى لادا  و بي واي دي فى السوق المحلية المصرية رسميا، عن مشاركته في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى في مصر.


وقال الوكيل المحلى لشركتى لادا و بي واي دي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن الشركتين أبديتا عزمهما للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات في مصر، بالسيارات المجمعة محليا.


وأكدت تقديم سيارات بي واي دي F3 موديلات 2021 التي يتم تجميعها محليًا في مصر، ضمن المبادرة، على أن يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي للمشاركة في المبادرة.


وأوضح الوكيل المحلى للشركتين على الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، أن أسعار لادا جرانتا او بي واي دي F3 في مبادرة الإحلال لن يتم الإعلان عنهما من خلال صفحة وكيل لادا وبي واي دي، ولكن من خلال صفحة وموقع مبادرة إحلال المركبات Go Green.


جدير بالذكر أن وزارات "المالية، الداخلية، التجارة والصناعة"، ممثلين عن الحكومة المصرية، في وقت سابق، اتفقت مع 31 بنكًا، إلى جانب شركتي تأمين، و9 من شركات تصنيع السيارات، على الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مبادرة إحلال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.


وأعلنت الحكومة عن تلك المبادرة، مطلع العام الحالي، والتي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، عبر إتاحة حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية بغرض امتلاك سيارة جديدة، بدلًا من السيارات المتقادمة.

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