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رياضة

أول تعليق من ميسي بعد معادلة الرقم القياسي لـ تشافي هيرنانديز

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:44 ص
ميسي
ميسي
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عبدالله هشام
أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ، بالتساوي مع تشافي هيرنانديز.

ميسي رفع رصيده من المباريات مع برشلونة لـ 767 مباراة، بمشاركته أمس، أمام هويسكا، متساويًا مع الأسطورة الإسباني، تشافي هيرنانديز.

وكتب ميسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "إنه لشرف عظيم أن أصل إلى هذا العدد من المباريات مع برشلونة، شكرًا لجميع الزملاء الذين رافقوني في هذه السنوات، ولعائلتي وأصدقائي الذين كانوا بجانبي دائمًا".

وفاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح ليونيل ميسي التسجيل لـ برشلونة بهدف أول في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة، قبل أن يسجل  مير الهدف الوحيد لهويسكا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف أوسكار مينجويزا الهدف الثالث لـ برشلونة في الدقيقة 53، قبل أن يعود ميسي ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 59 في المركز الثاني، وتوقف رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.
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