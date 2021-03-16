عقب الفوز على وولفرهامبتون.. كلوب: النقاط الثلاث أهم من الأداء الآن

قال يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن الفريق أدى مباراة جيدة أمام ولفرهامبتون، والأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، وخاصة بعد خسارة 6 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وأضاف كلوب، في تصريحات عقب اللقاء، الذي فاز به ليفربول بهدف نظيف، بثتها وسائل إعلام بريطانية: "لقد كانت مباراة حماسية، حتى لو أطلقنا عليه فوزًا سيئًا، فهي نقاط ثلاث في النهاية".





وأشار إلى أن "الفريق مر أثناء سير المباراة بلحظات جيدة، ولكن لم تعجبني البداية من الفريق، حيث لم نشكل خطورة كافية على الخصم"، متابعًا: "لقد دافعنا بشكل جيد، وقمنا بهجمات مرتدة، وسجلنا هدفًا رائعًا".





وأعرب كلوب عن أمنيته "الوصول إلى فترة التوقف الدولي ونحن في حالة جيدة"، معتبرًا أن لحظة إصابة حارس مرمى ولفرهامبتون روي باتريسيو كانت "مفجعة للغاية".





وتعرض باتريسيو لإصابة شديدة في الرأس بعد اصطدامه بركبة زميله كونور كودي في الدقيقة 90، حيث ظل فاقدًا الوعي على أرض الملعب لأكثر من 10 دقائق، وبعدها نُقل على نقالة طبية إلى المستشفى.