وزير الشباب أمام "النواب": نعمل للقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين

كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم العمل على عدة محاور للقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، والعدل، وغيرها.





وقال صبحي- خلال مشاركة الوزير صبحي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، بحضور عدد من أعضاء اللجنة ومسئولين بالوزارة- إنه يتم حاليا القيام بتنفيذ مشروع فى أقصى الصعيد تحت شعار "ألف حلم ألف فتاة" بالتعاون مع جهات أخرى لتوصيل الرسالة بالاهتمام بالقرى والفتيات.





ونوه بوجود مبادرات للوزارة على الأرض فى القرى، وشارك فيها سيدات لديهن أكثر من 50 سنة، من خلال ممارسة الرياضة.





من جهته، أشاد النائب طارق رضوان، بمجهودات وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الملفات، التي تلفت نظره تتضمن حجم إنجازات كبيرة بالوزارة، وهو ما يتطلب إلقاء الضوء عليها.





بدوره، أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ضرورة وجود مكتب لحقوق الإنسان فى كل مركز شباب ونادٍ رياضي، لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية الشباب بحقوقهم.





وأشار إلى أن مراكز الشباب والأندية تعد منفذ آخر للشباب بخلاف المدرسة والجامعة، ليعرف الشباب من خلالهم مفاهيم حقوق الإنسان، مؤكدا تأثير ذلك فى تشكيل وعى الشباب.