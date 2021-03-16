دولة أوروبية تعلن دخولها الموجة الثالثة من حائجة كورونا

قالت جمعية مستشفيات مقاطعة أونتاريو الكندية، إن المقاطعة الرئيسية في كندا دخلت الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.





وفي تغريدة لها، قالت جمعية مستشفيات أونتاريو إن السلالات المثيرة للقلق آخذة في الارتفاع بشكل حاد وأن عدد المرضى في العناية المركزة يرتفع.





وذكرت الجمعية: "نحن الآن في الموجة الثالثة"، مضيفة أن "الالتزام القوي بإجراءات الصحة العامة مطلوب بشكل عاجل لمنع اكتظاظ المستشفيات".





وأكتشفت المقاطعة 1268 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، الاثنين.





وفي غضون ذلك، صرحت الدكتورة إيلين دي فيلا، المسؤولة الطبية للصحة في تورنتو، أنها تعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت المقاطعة في موجة ثالثة.





وقالت دي فيلا: "بالتأكيد، ليس هذا هو الاتجاه الذي نريد أن نرى الأرقام تسير فيه، ولكن، كما ذكرت، أعتقد أننا نمتلك بالفعل قدرا كبيرا من السيطرة هنا.





نحن نعرف ما الذي يحدث فرقا بالفعل، هذا الوباء لم ينته، نحن نقترب من خط النهاية لكننا لم نصل بعد".





وقال كبير المسؤولين الطبيين للصحة في أونتاريو، الدكتور ديفيد ويليامز، يوم الاثنين إن المقاطعة "تقع في تلك القاعدة من الموجة الثالثة" وأن واضعي النماذج يقومون بتقييم الوضع.





وأوضح ويليامز أن أونتاريو الآن في "سباق مع الزمن" حيث تزداد معدلات لقاح كوفيد-19.