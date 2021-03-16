مركز إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم الأمريكي "شمالا إلى الشمال الغربي"

ينظم مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم الأمريكي "شمالا إلى الشمال الغربى" (North by north west)، ضمن عروض نادى الحرية السينمائي، وذلك في مقر المركز وسط الإسكندرية.





وتدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة و الغموض حول رجل أعمال يتم ملاحقته من قبل جواسيس أجانب ظنا منهم أنه عميل للحكومة.



وفيلم "شمالا إلى الشمال الغربي" من إخراج ألفريد هتشكوك، وقصة ارنست ليمان، وبطولة كارى جرانت، وإيفا ماري سنت، وجيمس ماسون، وجيسي رويس، ومن إنتاج عام 1959 ، بتكلفة بلغت حوالى 4.326.000 دولار، بينما حقق أرباحا تقدر بحوالى 9.840.000 دولار.



ونال الفيلم العديد من الجوائز من بينها جائزة ادغار لأفضل سيناريو سينمائي، وجائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل ممثل أجنبي.



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشيء بالاسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندرى وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.