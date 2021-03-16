المرأة والمجتمع المدني.. صالون ثقافي لـ دار الأوبرا في الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، صالون أوبرا الاسكندرية الثقافى تحت عنوان "المرأة والمجتمع المدنى"، وذلك وفق إجراءات احترازية تتبعها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم ، وقياس درجات الحرارة ، وتباعد المقاعد.





أقيم الصالون الثقافي في إطار احتفالات الأوبرا بيوم المرأة العالمي، حيث استضاف 4 شخصيات نسائية أبدعن في مجالات مختلفة وكان لهن أثر بالغ في مجالات الفن والعمل الاجتماعي وإثراء المجتمع المصري، هن الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وماجدة الشاذلى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، والدكتورة راندة البسطويسي رئيس مؤسسة وسيلة للخير، والمهندسة علا محيلبة عضو المجلس القومي للمرأة.





وتناول الصالون- الذى أداره الإعلامي جمال الشاعر- عددا من القضايا والتحديات التى تواجه المرأة، ودورها في تنمية المجتمع المصري.





كما شهد استعراض تجارب المشاركات ومشوار كل منهن لتحقيق النجاح على المستويين المهني والأسري.





وتخلل الصالون فاصلا غنائيا من الطرب الأصيل، قدمته فرقة "تخت شرقى" بقيادة دكتور على الخبيرى.