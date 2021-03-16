يا بلاش.. بـ يورو واحد فقط احصل على منزل أحلامك في إيطاليا

لماذا تنفق آلاف الدولارات على رحلة أحلام لمرة واحدة إلى إيطاليا، بينما يمكنك إنفاق يورو واحد فقط للحصول على منزل إيطالي دائم ، بإطلالة ساحرة؟.





مقابل يورو واحد أي ما يعادل 1.20 دولار ، يمكنك امتلاك منزلك الخاص في بلدة "لورينز" Laurenzana، التي تقع على بعد ساعات قليلة من مدينة نابولي.





المدينة تقدم منازل مهجورة، بسعر منخفض للغاية؛ على أمل جذب المزيد من الناس إلى المنطقة المعزولة، بحسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.





وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها بلدة في إيطاليا صفقة جيدة جدًا مثل هذه، ففي العام الماضي عرضت المدن الصغيرة في جميع أنحاء إيطاليا صفقات مماثلة، لكن تبين أن معظمها كان مخططًا، حيث اضطر العديد من الأفراد إلى إيداع 5950 دولارًا لإعادة المنازل القديمة.





ولكن هذه المرة ليس هناك إيداع، فقد اتخذ "ميشيل أنجارو" عمدة لورينز هذا القرار بنفسه، فقد أوضح "أونجارو" لشبكة CNN: "نريد مساعدة الوافدين الجدد على شراء منزل أحلامهم دون أن نجعل من الصعب عليهم اتباع إجراءات مملة ومتطلبات صارمة".





وأضاف: "في بعض الأحيان قد يكون من الصعب التنقل خلال اللوائح، خاصة إذا كنت أجنبيًا. نريد أن تكون هذه المغامرة متعة وليست عبئا"، مضيفًا:"هذا هو السبب في أننا لا نطلب أي ضمان إيداع لضمان سرعة تنفيذ الأعمال'. 'نعتمد على حسن النية والتزام المشترين، لكننا سنراقب باستمرار العمل الجاري وحالة التجديد".





وأضاف العمدة أيضًا أن المشترين الذين يختارون منزلًا في Laurenzana يجب أن يبدأوا التجديدات بعد ثلاثة أشهر من شرائه ، ولكن أمامهم ثلاث سنوات لإكماله.





يوجد حاليًا 50 منزلًا مهجورًا في جميع أنحاء المدينة، حيث يعود تاريخ العديد من العقارات إلى القرن التاسع عشر، وهي مبنية من الحجر والطوب الأحمر، وتضم شرفات حديدية ومداخل لطيفة، لكن العديد من المباني بها أبواب مفصلات ، ونباتات تنمو عبر الجدران ، وحجارة مفقودة ومداخل مسدودة.



