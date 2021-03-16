الموز يعالج الاكتئاب للحامل.. إليك وصفات صحية

تعاني بعض الحوامل من الاكتئاب، ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها التغيرات الجسدية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك علاج الاكتئاب بتناول الموز أثناء الحمل ولكن بحذر واستشارة الطبيب المختص اولا منعا للإصابة بمضاعفات.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، أن الموز يعالج الاكتئاب عن طريقة تحويل، المستويات العالية من التربتوفان في الموز إلى السيروتونين عند الاستهلاك.

و يساعدك السيروتونين ، بدوره ، على الشعور بالراحة ويسكن الجهاز العصبي ، وبالتالي يرفع المزاج ويساعد فى الحفاظ على توازن مزاجي صحي .

وصفات صحية من الموز للحامل :

1. عصير فواكه الشوفان

المكونات لوصفات صحية من الموز للحامل :

¼ كوب شوفان

كوب حليب

1 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

1 حبة موز مفرومة ، مقطعة إلى قطع صغيرة

4-5 مكعبات ثلج

طريقة عمل وصفة من الموز للحامل :

يُضاف دقيق الشوفان والحليب وزبدة الفول السوداني والموز المفرط ومكعبات الثلج إلى الخلاط.

امزج لمدة دقيقة واحدة حتى يصبح ناعمًا