الصحة العالمية تعلق على الاتهامات الموجهة لـ لقاح أسترازينيكا

أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سمية سواميناتان، الدول، بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عشية اجتماع لخبراء هذه الهيئة الأممية، لدراسة مستوى سلامة اللقاح.





وقالت سواميناتان وفق ما نقلته العربية السعودية: "لا نريد أن يصاب الناس بالهلع، في الوقت الراهن نوصي الدول بمواصلة التلقيح بواسطة أسترازينيكا"، وذلك في التعليق على اتهامات بعض الدول للقاح بالتسبب في تجلطات دموية.





ويعقد خبراء التلقيح التابعين لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدرس مستوى سلامة لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية.





ومن ناحية أخرى، حذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، من أن موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد تكون في الطريق إلى الولايات المتحدة.





وأشار فاوتشي إلى الزيادات المفاجئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وحذر من أن اتجاهات الحالة في أوروبا تميل إلى أن تكون قبل أسابيع قليلة من الاتجاهات المماثلة في الولايات المتحدة من حيث ارتفاع الإصابات بكورونا من جديد، وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.





وقال فاوتشي إن أوروبا "تبدو دائمًا قبلنا بأسابيع قليلة"، مضيفًا أنه "لم يحن الوقت مطلقًا لإعلان النصر" على الفيروس.



