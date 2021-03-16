احرصي على هذه الخطوات لوقاية طفلك من الديدان

ينتشر بين الكثير من الأطفال، إصابتهم بالديدان ويرجع ذلك للكثير من الأسباب، فإذا لاحظتى ذلك على طفلك عليك بالتوجيه للطبيب المختص لإعطاء العقار المخصص لعلاج الديدان وعليك باتباع هذه الخطوات للوقاية طفلك من الديدان.

كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل الخطوات للوقاية الأطفال من الديدان، وتتمثل في :

اغسل يديك جيدًا بعد الذهاب إلى المرحاض وقبل تناول الطعام.

تقليم الأظافر بانتظام.

حاولي تشجيع طفلك على عدم حك مؤخرته أو مص إبهامه أو أصابعه.

عالجي كل فرد في الأسرة بأقراص مضادة للطفيليات عندما يكون أحد أفراد الأسرة مصابًا بالديدان.

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بالديدان ، فاغسل بانتظام الملابس وأغطية السرير بالماء الساخن والصابون يوميًا لمدة تصل إلى عدة أيام بعد العلاج.

قمي بتنظيف مقاعد المرحاض والنونية بانتظام.

شجعي طفلك على الاستحمام كل يوم (من الأفضل أن يساعد استحمام الصباح في إزالة البيض).