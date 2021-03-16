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طريقة عمل شعرية بولونيز لـ الشيف الشربيني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:24 م
طريقة عمل شعرية بلونيز
طريقة عمل شعرية بلونيز للشربيني
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شعرية بولونيز بمذاق لا يقاوم ومشهي وسريع لعشاق البولونيز.


مقادير شعرية بولونيز

شعرية
لحمة مفرومة
سمنة
بهارات لحمة
جوزة الطيب
بصل
ثوم
كرفس
كرات
جزر
مرقة
طماطم مبشورة
صلصة طماطم
سكر لبن


طريقة تحضير شعرية بولونيز

* يسخن السمن مع الزيت في الطاسة ثم تضاف الشعرية مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي اللون ثم يضاف اللبن.

* في طاسة تشوح اللحمة المفرومة مع البهارات وجوزة الطيب والبصل والثوم والكرفس والكرات والمرقة ثم تضاف صلصة الطماطم والطماطم المبشورة.

* تترك لتتسبك على النار.


للتقديم:

* توضع الشعرية ثم يضاف فوقها خليط اللحمة وتزين بالفلفل الرومي والطماطم وتقدم ساخنة.

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