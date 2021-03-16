على طريقة الشيف الشربيني.. فوتوتشيني بالسالمون والجمبري

يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لعمل فوتوتشيني بالسالمون والجمبري بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ.
مقادير فوتوتشيني بالسالمون والجمبري
مكرونة شرائط
جمبري
قطعة سالمون
سبيط
ملح وفلفل
بصل
ثوم
كرات
كرفس
زعتر
طماطم مبشورة
هريسة
كزبرة خضراء
مشروم
طريقة تحضير فوتوتشيني بالسالمون والجمبري
للصلصة
* في طاسة يضاف زيت زيتون ويشوح السالمون مع إضافة الزعتر والسبيط والجمبري.
* يرفع السالمون من الطاسة ويضاف على خليط الصلصة.
* يضاف المشروم على خليط الجمبري ويقلب جيدا ثم يضاف الكرفس والكرات.
* ثم تضاف الصلصة مع قطعة السالمون.
* في حلة تسلق المكرونة.
* ثم يضاف خليط الصلصة بالجمبري والسالمون على المكرونة.