أخبار الرياضة.. كواليس علاقة فيجو بـ مانويل جوزيه.. مدافع سموحة يوضح حقيقة انتقاله للأهلي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار الرياضية المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 16-3-2021 ونعرضها لكم كالتالي :





قال لويس فيجو، لاعب ريال مدريد السابق، إنه لا يزال يتذكر حين واجه فريق الأهلي في القاهرة قبل عدة سنوات، لافتًا الى أنها كانت منذ زمن طويل.





تراجع علي ابوجريشه رئيس اللجنة الفنية بالاسماعيلي، عن الاستقالة من منصبه، بعد ضغوط كبيرة من المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي لاستمرار نجم الدراويش في منصبه .





قال محمود عزت، مدافع نادي سموحة السكندري، إن الإصابات حرمته من الإنتقال للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية.





فاز فريق ليفربول على ولفرهامبتون بهدف نظيف، في الجولة 28 لبطولة الدوري الإنجليزي.





فاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.





احتفل ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة على كونه أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ.





يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه فيتا كلوب الكونغولي، اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب الشهداء، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .





يستضيف نادي الزمالك منافسه الترجي التونسي في مباراة مرتقبة علي ستاد القاهرة، اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.





يستضيف نادي الزمالك منافسه الترجي التونسي في مباراة مرتقبة علي ستاد القاهرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا





وافق نادي ويجان أتليتك الإنجليزي، والذي وضع تحت الحراسة منذ يوليو 2020، على صفقة استحواذ من شركة فونيكس 2021 ليمتد، التي يمتلكها رجل الأعمال البحريني الشهير عبدالرحمن الجسمي، في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول 31 مارس.