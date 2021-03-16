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أخبار البلد

حدث ليلا.. مفاجآت عن أصول كورونا.. تدمير طائرة حوثية مفخخة مسيرة باتجاه السعودية .. موعد أولى الرحلات الجوية بين أبو ظبي وتل أبيب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 07:56 ص
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الاولي من صباح اليوم الثلاثاء عددا من الأخبار المهمة على المستوى المحلي والدولي والعربي.

وجاءت كالتالي : 

خلال عملية البحث المستمر عن أصول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ توصل فريق العلماء الدولي لنتائج صادمة ومفاجئة تم تضمينها في ورقة بحثية.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط السعودية. 

وافق نادي ويجان أتليتك الإنجليزي، والذي وضع تحت الحراسة منذ يوليو 2020، على صفقة استحواذ من شركة فونيكس 2021 ليمتد، التي يمتلكها رجل الأعمال البحريني الشهير عبدالرحمن الجسمي، في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول 31 مارس.

قالت جمعية مستشفيات مقاطعة أونتاريو الكندية، إن المقاطعة الرئيسية في كندا دخلت الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

أعلن وزير الصحة البرازيلي، إدواردو بازويلو، أن بلاده طلبت الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" و38 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.

تراجعت أسعار النفط العالمي، اليوم الثلاثاء، لتواصل انخفاضها لليوم الثالث، حيث زادت المخاوف بشأن ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة من تهديد الطلب الذي تشكله دول مثل ألمانيا وفرنسا التي أوقفت التطعيمات ضد فيروس كورونا.

تقام اليوم الثلاثاء 16-3-2021 العديد من المباريات القوية في مختلف انحاء العالم ولعل ابرزها علي المستوي العالمي مواجهة ريال مدريد امام اتالانتا في دورى ابطال أوروبا كما سيلعب قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك في دور المجموعات من بطولة دورى ابطال افريقيا .

كشفت تجارب سريرية جديدة، قدرة أحد الأدوية على الحد من وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لمصابي الفيروس بين الحالات المتوسطة أو الأكثر عرضة للوفاة. 

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من العراق خلال الأيام المقبلة. 

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" في الإمارات انطلاق أولى رحلاتها بين أبو ظبي وتل أبيب، يوم 6 أبريل المقبل، وذلك بواقع رحلتين اسبوعيا. 
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