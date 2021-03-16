الصحف الإماراتية.. تعليق مهم من الصحة العالمية حول لقاح أسترازينيكا.. تفاقم الأزمة السياسية في الكويت.. انطلاق عمل الحكومة الليبية الجديدة

الصحف الإماراتية:

* الحكومة الليبية الجديدة تبدأ عملها

* تفاقم الأزمة السياسية في الكويت

* الصحة العالمية تعلق على اتهامات لقاح استرازينيكا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي، والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، منح المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ«ديهاد» الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جائزة أفضل شخصية دولية في مجال الإغاثة الإنسانية، ديهاد 2021، عرفانًا دوليًا لدعمه المستمر وجهوده الخالصة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي.





إلى اليمن، أعلن التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، ليل الاثنين/ الثلاثاء، تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في صعدة وسط اليمن وشمال غرب صنعاء.





ومن تونس، شهد مطار تونس قرطاج الدولي مساء الاثنين فوضى عارمة بسبب شجار بين أمن المطار ونواب في ائتلاف الكرامة المحسوب على اليمين إثر منع مسافرة من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.





وفي ليبيا، بدأت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أولى خطواتها الدستورية، بعد أن أدى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية، أمس، لتطوي من خلالها صفحة الصراع وتنهي بها سنوات الحرب والانقسام، ومن المرتقب أن تتسلم السلطات التنفيذية الجديدة في ليبيا اليوم الثلاثاء مهامها الرسمية.





ومن العراق، شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، ضرورة التخلي عن ظاهرة عسكرة المجتمع، والظواهر المسلحة في البلاد.





وأكد أن الدبلوماسية والحوار هما القوة الحقيقية لحماية الناس والابتعاد عن الحروب.





ودوليا، قالت الحكومة الإستونية، إن نتائج الاختبارات أثبتت إصابة رئيسة الوزراء كايا كالاس بفيروس كورونا.





فيما أوصت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناتان أمس الاثنين الدول بمواصلة استخدام لقاح "أسترازينيكا" في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، عشية اجتماع لخبراء هذه الهيئة الأممية لدرس مستوى سلامة اللقاح.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.





ومن الأردن، تواصلت في الأردن حالة الاستنفار لمنع تكرار فاجعة وفاة عدد من مصابي «كورونا» نتيجة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط، وشرعت الحكومة بتنفيذ إجراءات احترازية إضافية والعمل على فتح ملف القطاع الصحي بالتزامن مع استمرار التحقيقات في ثلاث جهات رسمية فيما كشف مسؤول عن طلب رئيس الوزراء بشر الخصاونة من وزير الصحة المُقال نذير عبيدات تفقد «خزانات» الأكسجين في المستشفيات عمومًا الأربعاء الماضي، فيما اندلعت احتجاجات في عدة مدن وبلدات أردنية ضد قيود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا في تحد لحظر التجول الليلي.





ومن الكويت، تفاقمت الأزمة السياسية في الكويت، بعد إعلان النائب ‏حمدان العازمي، الانضمام إلى استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بدلًا من ‫النائب بدر الداهوم الذي أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا ببطلان عضويته، فيما رفضت الدفعة الأولى من المتهمين بالتجمع في ديوانية الداهوم ومخالفة الاشتراطات الصحية، دفع الكفالة لإخلاء سبيلهم وتمت إحالتهم إلى السجن المركزي.





وإلى صحيفة الاتحاد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون شيك تحفيزي أو ودائع مباشرة للأمريكيين في غضون الأيام العشرة المقبلة.



