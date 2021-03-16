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توك شو

7 توجيهات رئاسية لزيادة المرتبات والمعاشات.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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ايات احمد
استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 16 مارس 2021.

موقع صدى البلد
7 توجيهات رئاسية من السيسى لزيادة المرتبات والمعاشات
بوابة أخبار اليوم
رئيس الوزراء يستعرض مشروعات المحور الاجتماعى فى مبادرة حياة كريمة
بوابة الأهرام
وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات فى عهد الرئيس السيسى
موقع اليوم السابع
التعليم تحدد قواعد حضور وغياب الطلاب بالفصل الدراسى الثانى
موقع الوطن
الصحة: تسجيل 631 اصابة جديدة بفيروس كورونا..40 حالة وفاة
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