7 توجيهات رئاسية لزيادة المرتبات والمعاشات.. تتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، 16 مارس 2021.
موقع صدى البلد
7 توجيهات رئاسية من السيسى لزيادة المرتبات والمعاشات
بوابة أخبار اليوم
رئيس الوزراء يستعرض مشروعات المحور الاجتماعى فى مبادرة حياة كريمة
بوابة الأهرام
وزيرة الهجرة: المرأة نالت العديد من التكريمات فى عهد الرئيس السيسى
موقع اليوم السابع
التعليم تحدد قواعد حضور وغياب الطلاب بالفصل الدراسى الثانى
موقع الوطن
الصحة: تسجيل 631 اصابة جديدة بفيروس كورونا..40 حالة وفاة
موقع الشروق
اضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسى المصرى