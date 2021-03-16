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أخبار العالم

العراق يسجل هزتين أرضيتين قرب الحدود مع إيران

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:33 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة النقل العراقية ، الثلاثاء عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتين أرضيتين، فجر اليوم  بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية من محافظة ديالى. 

ووفقًا للتقرير، تم تسجيل الهزتين في أوقات متقاربة، اليوم الثلاثاء (16 مارس2021) الأولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (7) كم  شرق قضاء خانقين والثانية في تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (9) كم شرق خانقين .  

ولم يثبت الشعور  بهما من قبل المواطنين.

ودعت " الهيئة المواطنين، الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي. 
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