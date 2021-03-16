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تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:38 ص
درجات الحرراة
درجات الحرراة
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ايات احمد
استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدي البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 -3- 2021، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية ، وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وحتى بدء موسم الربيع في الظهور.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 14 والعظمى  24
 
شبين الكوم  الصغرى 14 والعظمى 24
  
دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23
 
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19
 
بلطيم الصغرى 14  العظمى  20
 
مطروح الصغرى 13 والعظمى 18
 
السلوم الصغرى 10 والعظمى 19
  
العريش  الصغرى 11 العظمى 21
 
دمياط الصغرى 14 والعظمى 20
 
الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24
 
الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24
 
السويس الصغرى 14 والعظمى 24
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