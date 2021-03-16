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أخبار العالم

لبنان .. قطع عدد من الطرق بسبب احتجاجات انهيار الليرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:43 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقي

أفادت ليبانون ديبايت بأن التحرّكات الإحتجاجية في لبنان تتواصل على وقع إنهيار الليرة مقابل الدولار، حيث يقوم محتجون بقطع الطرق بالإطارات المشتعلة في عدد من المناطق اللبنانية.

ووفقا لليبانون ديبايت سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين قفزة غير مسبوقة حيث تراوح ما بين 14400 و14500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وفي هذا السياق ذاته، أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرقات المقطوعة ضمن سرية حلبا هي المحمرة والعبدة كما أن الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس هي البداوي / الاكومي.

وفيما يخص الطرقات المقطوعة ضمن سرية زغرتا فهي العيرونية، نزلة وادي الريحان.

وأشارت غرفة التحكم المروري الى أن " الطرقات المقطوعة ضمن سرية صيدا هي تقاطع إيليا، معلنة أن "جميع الطرقات ضمن سرية زحلة سالكة حاليًا".

وعمد محتجون صباحًا الى قطع السير عند تقاطع ايليا بالاطارات المشتعلة والمستوعبات، إحتجاجًا على إرتفاع سعر صرف الدولار وتردي الاوضاع، وسط دعوات لـ "النزول الى الشارع والتحرك إحتجاجا"، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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