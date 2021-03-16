استكمال الدراسة بالتزامن مع بداية الموجة الثالثة لكورونا.. ورسائل عاجلة من النواب لطلبة المدارس والجامعات: يجب الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية حفاظا على أنفسكم وتفاديا للغلق

نائب: الدولة المصرية قامت بجهود جبارة في التصدى لفيروس كورونا



برلماني: الوعى هو الحل الأمثل لمنع انتشار العدوى



عضو بالبرلمان: الطقس الدافئ والرطوبة يبطئان من الإصابة بفيروس كورونا الجديد











بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة، وبالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا والعودة للمدارس والجامعات، عاد الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.





وفى هذا الصدد، أسدى عدد من أعضاء مجلس النواب النصائح للطلاب بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية، إلى جانب الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارتي التعليم والتعليم العالي، وذلك لتحقيق السلامة لأنفسهم في المقام الأول ، ومن ثم الأهالى.





وأكدوا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في ارتفاع معدلات الإصابة ، بعد أن أخذت منحدرا كبيرا في التراجع، موضحين أن السبب فى الزيادة يأتي نتيجة لاستهتار المواطنين وتراخيهم بتطبيق الإجراءات الوقائية ، ظنًا منهم بأن كورونا انتهت.





بداية، قال النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، إنه وبالتزامن مع بدء الموجة الثالثة من جائحة كورونا والعودة إلى استكمال الفصل الدراسي الثاني، يجب على جميع الطلاب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التساهل، لنتمكن من تفادي حالات الإغلاق، ونعبر هذه الجائحة بسلام.





واستطرد: "إيطاليا اليوم تشهد حالة إغلاق جديدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وتقليل الإصابات المرتفعة"، لافتًا إلى أن بعض المناطق الواقعة بجنوب أوروبا تشهد قيودًا صارمة، تمثلت في إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية، وإغلاق المدارس".





وأوضح "عفيفي"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه خلال الفترة الأخيرة، شاهدنا كما كبيرا من التساهل والتقصير من جانب المواطنين ، ظنًا منهم أن الجائحة قد انتهت، مؤكدًا أن الدولة المصرية قامت بجهود جبارة في هذا الشأن، ووجب علينا كمواطنين مساندة الدولة عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من تطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الماسك لاسيما في الأماكن العامة ، والتجمعات الكبرى، والجامعات، وغيرها، معقبًا: "حركة الحياة لا يمكن أن تتعطل، لا بد أن تسير، ولكى يتحقق ذلك علينا جميعا أن نسير وبمحاذير معينة، والتي تتمثل في الالتزام بالأخذ بالإجراءات الاحترازية".





من جانبه، قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ ، إن التصدي لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية بالإغلاق أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، مشيرًا إلى أن الوسيلة الأساسية لمنع انتشار العدوى، تتمثل في وعى الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم والبيئة المحيطة بهم.





وأسدى "دياب"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، النصح لطلاب المدارس والجامعات، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة بها وفقا لوزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب الالتزام بجميع القرارات الملزمة التي تصدر من وزارتى التعليم، والتعليم العالي، والتي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وحمايتهم، وممارسة العملية التعليمية بشكل آمن وفعال.





وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في التصدي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وينبغي علينا جميعًا أن نلتزم بجميع الإجراءات الوقائية لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري.





فى سياق متصل، قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، إنه يستبشر خيرًا بمصر الحبيبة، لا سيما ومع دخول الربيع وموسم الصيف فإن مصر لن تتأثر كثيرًا بتداعيات الموجة الثالثة لكورونا، مؤكدا ضرورة الأخذ بالاحتياطات الاحترازية.





وأوضح أن الطقس الدافئ والرطوبة يمكن أن يبطئان من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمناخ ممتاز طوال السنة، حيث المناخ الجيد، والدفء المصري والذي من المقرر أن يقضي على فيروس كورونا.





وشدد "إمام"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على أهمية ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة وتطبيق التباعد المكاني بقدر المستطاع ، وغسل الأيدي وتعقيمها بشكل مستمر، معربًا عن أمله ألا تكون العودة لاستكمال الفصل الدراسي الثاني سببًا لنشر العدوى في حال التراخي بتطبيق إجراءات الوقاية الاحترازية.



