درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 16 مارس.. فيديو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 16 مارس2021.









وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 10 والعظمى 20