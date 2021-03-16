ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مؤتمر صحفي لـ أروابارينا مدرب بيراميدز بشأن مواجهة نومونجو التنزاني.. اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:51 ص
بيراميدز
بيراميدز
Advertisements
إسراء أشرف
يعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء، للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة نومونجو التنزاني.

ويحل بيراميدز ضيفا على نومونجو في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحتل بيراميدز صدارة مجموعته برصيد ٣ نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نكانا الزامبي في الجولة الأولى.

ويقام المؤتمر الصحفي وفقا لتعليمات مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في مقر الاتحاد التنزاني لكرة القدم، ويحضره المدير الفني الأرجنتيني أروابارينا وأحد لاعبي بيراميدز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤتمر صحفي ومران مفتوح لبيراميدز استعدادا لمواجهة نكانا

رمضان صبحي يتصدر قائمة بيراميدز لمواجهة نومونجو التنزاني

فريق بيراميدز في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة

بعثة بيراميدز تطير إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو في الكونفدرالية

بعثة بيراميدز تصل إلى دار السلام لمواجهة نامونجو فى الكونفدرالية

ترشيحاتنا

بعد 42 سنة على الواقعة.. مقتدى الصدر يشعل العراق بـ تغريدة من "أنا وليلي" وكاظم الساهر يعود تريند .. ما القصة

بعد خلافه مع شقيق ياسمين عبد العزيز .. أحمد العوضي يكشف عن قوة المنافسة في دراما رمضان 2021

فاجعة إنسانية.. إعدام المئات وتشريد الآلاف تكلفة الحرب الأهلية في إثيوبيا

قبل مباراة فيتا كلوب.. تعرف على حظوظ الأهلي للتأهل لربع نهائي أبطال أفريقيا

الأهلي يرفع شعار "لا بديل عن الفوز" في مواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

هل يجوز بدء خاتمة قرآنية من المصحف وإكمالها من الموبايل؟ الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثة طفلة بولاية أمريكية بعد ساعتين من اختفائها .. والمشتبه به في عمر 14 عامًا

أسعار فيات تيبو فيس ليفت الجديدة بعد الزيادة.. صور

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور