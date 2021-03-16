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أخبار العالم

بسبب بروفا الحرب.. كوريا الشمالية توجه أول رسالة تحذيرية لإدارة بايدن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:53 ص
شقيقة زعيم كوريا
شقيقة زعيم كوريا الشمالية
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شيماء مصطفى

انتقدت كوريا الشمالية، التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها  الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مهددة بإلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة عام 2018.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نددت كيم يو-جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج، اليوم الثلاثاء، بما سمتها "بروفا الحرب التي تستهدف الشمال التي تجريها كوريا الجنوبية".

وقالت كيم إن "طبيعة بروفة الحرب التي تستهدف كوريا الشمالية، لا تتغير أبدا سواء شارك فيها 50 أو 100 شخص".

وأكدت أن بلادها ستراقب عن كثب موقف وسلوك كوريا الجنوبية، محذرة من أنه إذا أصبح الأمر أكثر استفزازا، فيمكنها اتخاذ إجراءات خاصة مثل إلغاء الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لتخفيف التوترات عبر الحدود التي تم توقيعها في سبتمبر عام 2018.

وأضافت أنه "لا خيار أمام البلاد سوى أن تضع مسألة حل لجنة التوحيد السلمي للوطن في كوريا الشمالية، وهي منظمة حوار مع كوريا الجنوبية، في الجدول الزمني".

ولفتت إلى أن سلطات كوريا الجنوبية تعامل بلادها كعدو، لا تحتاج إلى أي تعاون وتبادل في مستقبل.

وهددت بمراجعة بلادها إلغاء منظمات ذات صلة مثل مكتب السياحة الدولي لمنتجع جبل كومكانغ بكوريا الشمالية".

كما انتقدت كيم، إدارة جو بايدن الجديدة لإجراء التدريبات العسكرية المشتركة، في رسالة تعد الأولى من نوعها لكوريا الشمالية نحو الولايات المتحدة منذ انطلاق الإدارة الجديدة في يناير، وفق ما أوردت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وجاء بيان كيم قبل يوم واحد من زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرالدفاع لويد أوستن الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.

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