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فن

محمد منير لـ الجيل الجديد: متستعجلش المشوار

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:05 ص
محمد منير وإسعاد
محمد منير وإسعاد يونس
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نجلاء سليمان

حل النجم محمد منير، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، مساء أمس على شاشة DMC، للحديث عن مشواره الفني ورحلته التي امتدت على مدار 42 عاما بحسب وصفه.

وقال محمد منير في حواره، إن مسيرته كانت مزيجا من التعب والمعاناة والكفاح، والسقوط والعودة مرة أخرى للوقوف على قدميه من جديد.

ووجه محمد منير، نصيحة للأجيال الجديدة، قائلا: "متستعجلش المشوار..أنا وقفت ووقعت وقمت تاني.. الأيام  بتبقى مضطربة ما بين النجاح العظيم والفشل .. ولو مدقتش الفشل مكنتش حسيت بطعم النجاح".

وأضاف منير:" طعم النجاح الحقيقي اداني الاستمرارية والمستقبل اللي شايفه في كل خطوة، مشيرا إلى أن 42 عاما من العمل والكفاح قد يبدو رقما كبيرا لكنه يتمنى أن يمنحه الله مزيدا من العمر ليصل إلى 150".

ووصف منير حياته قائلا:" أنا والأيام اللي عدت كنا أصحاب، بحب كل يوم بيمر في حياتي"، مستطردا:"في الأول كان جمهوري 500 واحد.. والنهارده أنا ابن الشعب المصري.. المشوار كان معاناة".

وتستمر إذاعة حلقات الكينج محمد منير في برنامج صاحبة السعادة، اليوم الثلاثاء، والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

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