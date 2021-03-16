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أخبار العالم

روسيا تتبرع بشحنة من لقاح "سبوتنيك في " لفيتنام

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تبرعت بشحنة لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا لفيتنام.

وأضاف ، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " ، إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، سلم ، شحنة من لقاح "سبوتنيك في " الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى الفيتنام.

وذكر المكتب، أن روسيا قدمت هذه الشحنة، بدون مقابل، للجانب الفيتنامي، مضيفا أن نيكولاي باتروشيف،وصل إلى هانوي للمشاركة في المشاورات الروسية – الفيتنامية في مجال الأمن.

وأشار المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إلى أنه بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، تم على متن طائرة "اليوشين -96"، التي نقلت الوفد الروسي برئاسة باتروشيف، شحن دفعة لقاحات "سبوتنيك في" التي تم التبرع بها لفيتنام.


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