روسيا تتبرع بشحنة من لقاح "سبوتنيك في " لفيتنام

قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تبرعت بشحنة لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا لفيتنام.





وأضاف ، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم " ، إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، سلم ، شحنة من لقاح "سبوتنيك في " الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى الفيتنام.





وذكر المكتب، أن روسيا قدمت هذه الشحنة، بدون مقابل، للجانب الفيتنامي، مضيفا أن نيكولاي باتروشيف،وصل إلى هانوي للمشاركة في المشاورات الروسية – الفيتنامية في مجال الأمن.





وأشار المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، إلى أنه بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، تم على متن طائرة "اليوشين -96"، التي نقلت الوفد الروسي برئاسة باتروشيف، شحن دفعة لقاحات "سبوتنيك في" التي تم التبرع بها لفيتنام.







