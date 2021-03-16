التضامن : هناك العديد من النماذج الناجحة التي نفخر بها في دور الأيتام.. فيديو





وأضافت "وزارة التضامن الاجتماعي"، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنها فخورة بعبدالله نموذج المعيد المتفوق من دار ايتام، وحتى أنها صرفت له 2000 كدعم شهري لكى تدعمه حتى يكمل الدراسات العليا الخاصة بكليته، كاشفة أن يوجد أيضا العديد من النماذج المشرفة في الكثير من دور الايتام، قائلة "لم نقصر في تسليط الضوء على هذه النماذج الرائعة".





وأشارت إلى أنها معترفة أن المجتمع كله قام بالتقصير في حق هؤلاء الأيتام، ولذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي يكون نموذج لكل مواطن مصري في كيفية التعامل مع هؤلاء الأيتام، مضيفة أنها تقوم بتقديم الشكر إلى محافظ الشرقية التي قام باستقبال عبدالله واهدائه الشقة التي يقيم بها بعد خروجه من دار الرعاية.





وأكدت أنها طلبت من عبدالله أن يكون نموذج لجميه أخته بالدار حتى يكون فضوى لهم، وذلك لأن يوجد بدور الرعاية العديد من الكوادر الفنية، إضافة إلى المواهب الموسيقية والرياضية والفنية والثقافية، مكملة " هبذل قصاري جهدي علشان اكتشف افضل ما عندهم، إضافة إلى دعم من لديه مشاكل صحية أو تنموية، في الاخر هما أولادنا على الحلوة وعلى المرة".





وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة مشروع قومي كبير، مؤكدة أن الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء هو من يشرف عن جميع الوزرات القائمة على هذا المشروع، كما أن وزارة التضامن أحد الوزارات التي لها المجهودات الداخلة على المستوي الأسري والمحلي.

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تقوم بتهنئة زملائها ممن يقوموا بالإشراف على دور الرعاية، حتى ساهموا في وصولها إلى هذه الدرجة من التميز، مناشدة كل فرد في هذه الدور بأن يراعي الأطفال في دور الرعاية، معقبة "ولادنا غاليين عندنا جدا، وحتى إنهم عندما يجدوا الرعاية الكافية والمعاملة الطيبة والرعاية الكاملة بهم صحيا وتعليميا، فيقوموا بالعديد من الإنجازات في حياتهم وبلدهم".