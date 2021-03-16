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أخبار العالم

أردوغان يشعل الفتن بالبحر المتوسط.. تركيا تحذر إسرائيل واليونان وقبرص من تنفيذ مشروع كابل بحري للطاقة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:01 ص
تركيا تحذر إسرائيل
تركيا تحذر إسرائيل واليونان وقبرص
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سمر صالح
أفادت وسائل الإعلام التركية بأن أنقرة حذرت إسرائيل واليونان والاتحاد الأوروبي من العمل في مشروع كابل بحري للطاقة في شرق المتوسط قبل الحصول على موافقتها.

ووقعت قبرص وإسرائيل واليونان اتفاقا مبدئيا لمد أطول كابل بحري للطاقة في العالم يربط الشبكات الكهربائية بين الدول الثلاث لكن المشروع المرتقب يمر عبر مياه متنازع عليها في صلب التوتر، الذي نشب العام الماضي بين تركيا واليونان.

وقالت أنقرة في رسالة وجهت إلى سفارتي الدولتين ووفد الاتحاد الأوروبي، إن الأطراف الثلاثة عليهم أخذ موافقتها قبل الشروع في أي عمل في الجرف القاري التركي.

وذكرت قناة "هابر ترك تي في" التركية أنّ خطط مشروع "الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي" الذي يمتد على مسافة 1200 كلم تظهر مروره عبر الجرف القاري لتركيا.

وأضافت القناة أن الرسالة التركية أشارت إلى أن ذلك يحتم موافقة أنقرة على أي عمل مبدئي أو أنشطة مرتبطة بالكابل.

ويقول المسؤولون الأتراك إنّ سواحل أنقرة الطويلة على البحر المتوسط تمنحها حقوقا أكبر في مياه المنطقة بمواجهة اليونان التي تبني مطالبها في المنطقة استنادا على جزيرة صغيرة.

وتصاعد الخلاف بشدة عندما أرسلت تركيا سفينة مسح زلزالي ترافقها سفن للبحرية لإجراء عمليات استكشاف استمرت أشهرا العام الماضي في مناطق بحرية متنازع عليها.
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