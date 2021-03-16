برنامج جديد للدراسات العليا في كلية اقتصاد القاهرة.. تجارة تعلن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. وإعلام توضح كيفية تلقي المقررات الدراسية ونظام الحضور

تجارة القاهرة تكشف عن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني.. وموعد انطلاقه

حضوري أم أونلاين؟ إعلام القاهرة توضح نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني

اقتصاد القاهرة: الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم "الهجين".. وبرنامج جديد للدراسات العليا









قاربت امتحانات الفصل الدراسي الأول على الانتهاء بكليات جامعة القاهرة، حيث أعلنت العديد من الكليات عن كيفية إجراء ونظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني، وتلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية، وفيما يلي نوضح خطة هذه الكليات واستعدادهها للتيرم الثاني، وكذلك البرامج الدراسية الجديدة التي سيتم طرحها للطلاب.





كشف الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، عن موعد ونظام الحضور وكيفية تلقي الطلاب للمقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.





وأوضح الدكتور جمال شحاتة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة، لافتا إلى أن الفرق الدراسية التي انتهت من الامتحانات ستبدأ يوم 3 من شهر أبريل القادم، وهو موعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية.





اقرأ أيضًا:





وقال إن هناك فرق دراسية ستبدأ يوم 3 أبريل مثل طلاب الفرق الثانية والرابعة، وبالنسبة لباقي الفرق ستبدأ بعد الانتهاء من باقي الامتحانات مباشرة، مع تقسيم طلاب كل فرقة على أيام محددة للحضور بواقع ثلاثة أيام لكل فرقة دراسية، ويتم تقسيمهم على مجموعات داخل قاعات الحضور مراعاة للتباعد الاجتماعي.





وأضاف أن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني سيكون بنظام التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضور في مقر الكلية و"الأونلاين" من خلال طرح المقررات والبرامج الدراسية على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة مثل منصة "بلاك بورد".







ونوه إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مؤهلون ومدربون على استخدامها من خلال الدورات التي تم تقديمها لهم لزيادة خبراتهم ووجود تفاعل بين الطلاب وأعضاء هية التدريس عليها.





وكان الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أوضح خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يتم إجراء الامتحانات لحوالي 57 ألف طالب من منسبي الكلية، على أن يتم الانتهاء منها يوم 3 من شهر أبريل القادم.





من جانبه، أوضحت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني وكيفية تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية، وكذلك موعد الانطلاق.



وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني أول أبريل القادم، عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة وإعلان النتائج، حيث يكون طريقة الحضور بنظام التعليم "الهجين" بنفس شكل الحضور بالفصل الدراسي الأول.







وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى أنه سيكون هناك يومين للحضور فقط بمقر الكلية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية للتأكد من تطبيقها والتزام الجميع بها، كما أنه سيتم عمل مجموعات للطلاب الذين من المقرر حضورهم بالكلية، وتخصيص أيام محددة لكل مجموعة لمنع التجمعات داخل قاعات الحضور.





وأضافت أن باقي الأيام ستطرح فيها المقررات والبرامج الدراسية على منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية، حيث تم تأهيل الطلاب عليها خلال الفصل الدراسي الأول، سواء من خلال طرح المقررات عليها أو إجراء الامتحانات من خلالها وعمل التقييمات للطلاب.







جدير بالذكر أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بتقديم العديد من الورش والدورات التدريبية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، لزيادة خبراتهم عليها، ووجود تفاعل بينهم وبين الطلاب.





في السياق ذاته، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفصل الدراسي الثاني سينطلق بالكلية عقب إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول مباشرة وإعلان النتائج.





وأوضح الدكتور محمود السعيد، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه سيكون بنفس خطة الفصل الدراسي الأول نظام التعليم "الهجين" والذي يجمع بين التعليم الحضوري والأونلاين، حيث يتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للأعداد المقررة لكل مجموعة وتوزيعهم على أيام الأسبوع من يومين إلى ثلاثة أيام، منعا للتكدسات داخل قاعات الحضور، وعدم تكدسات الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي.





وأضاف أن باقي الأيام سيتم تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية "أونلاين" على المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد"، حيث تم تأهيل الطلاب عليها من خلال الدورات التدريبية، ووجود تفاعل بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس وعمل تقييمات لهم عليها، فهناك مرونة كبيرة في استخدامها.





وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا، فإنه سيتم تطبيق هذا النظام في الحضور عليهم أيضا، حيث يتم تخصيص أيام للحضور لهم وتقسيمهم على مجموعات، لافتا إلى أن هناك برنامجا جديدا سيتم طرحه لهم وهو برنامج "مكافحة الفساد"، حيث يتم طرحه خلال الفصل الدراسي الثاني لطلاب الدراسات العليا.