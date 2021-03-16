نائب محافظ القاهرة يتفقد المنشآت الصناعية لمتابعة تطبيق اجراءات الحماية المدنية والوقائية.. صور

عقد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اجتماعا بشأن المتغيرات المكانية لبحث ومناقشة المتغيرات المكانية الواقعة فى جهات الولاية بحضور ممثل من هيئة المجتمعات العمرانية والإصلاح الزراعي والأجهزة المعنية.



وتم عرض المخالفات المرصودة في كافة أحياء المنطقة والإجراءات المتخذة حيالها فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



كما تفقد نائب المحافظ للمنطقه الشمالية المنشآت الصناعية بنطاق حى الأميرية وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، كما اطلع على تطبيق اشتراطات الحماية المدنية.





