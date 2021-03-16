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أخبار العالم

الكويت: طقس اليوم مائل للحرارة وغائم جزئيًا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:54 ص
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي
ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن طقس اليوم الثلاثاء مائل للحرارة وغائم جزئيًا إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيًا 12 - 42 كم/ساعة مثيرة للغبار، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

وفقا لصحيفة القبس فمن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلا، وغائم إلى غائم جزئيًا نهارا، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 40 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا.

وأشارت «الأرصاد» الكويتية إلى ان درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 30 درجة، وتنخفض إلى 17 درجة ليلًا.
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