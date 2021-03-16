روسيا تزيد الاستثمار في السندات الأمريكية

تدل بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، على أن روسيا زادت استثماراتها في الدين القومي الأمريكي، في يناير الماضي بكمية تقترب من 134 مليون دولار.

وذكرت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي الروسي زاد استثماراته في السندات الحكومية للولايات المتحدة بمقدار مليار دولار على شكل دفعة واحدة.

ومع حلول يناير الماضي، بلغ حجم استثمار روسيا في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، 6.145 مليار دولار، من ضمنها الأوراق المالية طويلة الأجل بقيمة 2.744 مليار دولار، والأوراق المالية قصيرة الأجل بقيمة 3.401 مليار دولار.

في السابق، قامت روسيا على مدار عدة سنوات بشكل منهجي، بالتخلص من هذه الأوراق المالية، ونتيجة لذلك باتت حصة هذه السندات الأمريكية في الاحتياطيات المالية الروسية، أكثر بقليل من 1%.



