وزير الشباب والرياضة يفتتح عددا من المشروعات بـ الفيوم

وصل الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الثلاثاء والوفد المرافق له إلى مقر ديوان عام محافظة الفيوم لإفتتاح وتفقد عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بالمحافظة وتقديم التهنئة للمحافظة بمناسبة عيدها القومي .





استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم واللواء عبدالرحمن شلش وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ، والقيادات التنفيذية بالمحافطة .





وفي بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمحافظ الفيوم والقيادات التنفيذية بمناسبة العيد القومي لمحافظة الفيوم والذي يوافق 15 مارس تخليدًا لذكرى وقفة شعب الفيوم ضد الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919.





ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الفيوم إفتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية بنطاق المحافظة تشمل مراكز شباب طبهار ، العدوة ، والي ميزار ، وأندية الصفوة ، قارون ، كما يعقد وزير الشباب والرياضة لقاء حواري مفتوح مع شباب محافظة الفيوم .





وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة الفيوم في إطار جولاته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل والتعرف على أخر مستجدات التطوير بها .