79 ألفا و723 اصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 79 ألفا و723 حالة، حتى صباح الثلاثاء.





ووفق الموقع العالمي توفي 5428 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 82 حالة وفاة الاثنين.





وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 486 ألفا و470 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.





كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 401 ألفا و319 حالة.



