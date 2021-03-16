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أخبار العالم

79 ألفا و723 اصابة كورونا نشطة في الأردن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 79 ألفا و723 حالة، حتى صباح الثلاثاء.

ووفق الموقع العالمي توفي 5428 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 82 حالة وفاة الاثنين.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 486 ألفا و470 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 38 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 401 ألفا و319 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 120 مليونا و783 الفا و549 حالة، شفي منها 97 مليونا و424 ألفا و674 حالة.
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