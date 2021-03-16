ترسو في سوريا .. مصير السفينة الإيرانية التي تعرضت لهجوم بالبحر المتوسط

أفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن السفينة الإيرانية التي تعرضت لهجوم الأربعاء الماضي، ترسو حاليا في ميناء بانياس في سوريا، وستتوجه بعد إصلاحها إلى إسبانيا.





وكشف قبطان السفينة في حديث للوكالة، أن أجهزة التتبع في السفينة (GPS) تعطلت لمدة ربع ساعة قبل نصف ساعة من الحادثة، لكن وقت وقوع الحادث كان كل شيء طبيعي ، مشيرا إلى أن السفينة كانت تبحر في البحر المتوسط على بعد حوالي 75 ميلا من سواحل إسرائيل، عندما اصطدمت بجسم متفجر".





وأضاف أن "الانفجار تسبب بأصوات مهيبة سمعت من سطح السفينة في موقع الحاويات الأمامية ولمدة بضع ثوان، ونتيجة لذلك اشتعلت النيران في الحاويات".





ولفت إلى أنه "فور وقوع الحادث تم احتواء الحريق بالكامل، وقمنا على الفور بتغيير مسار السفينة إلى ميناء بانياس في سوريا"، مشيرا إلى أن "أفراد الأمن والقوات الفنية والغواصين قاموا بتفتيش شامل لحالة السفينة، وأن تصليح الأضرار سيستغرق نحو 14 يوما، وبعد ذلك سننتقل السفينة إلى ميناء فالنسيا في إسبانيا حسب الخطة السابقة".