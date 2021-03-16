بسبب استفزازتها في المنطقة.. رسالة قلقة من الناتو بشأن تركيا

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، أن لديه "مخاوف جدية" بشأن سلوكيات تركيا واستفزازاتها في المنطقة، مشيرا إلى أن التحالف يمثل منصة مهمة لحل النزاعات المتعلقة بأنقرة.





ووفقًا لموقع "أحوال" التركي ، قال ستولتنبرج لنواب البرلمان الأوروبي "لقد أعربت عن قلقي الجاد، فنعلم جميعًا أن هناك خلافات خطيرة بشأن بعض القضايا ، بدءًا من شرق البحر المتوسط ​، والقرار التركي بشراء نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 أو المتعلق بالحقوق الديمقراطية في تركيا".





وأضاف: "لكنني أؤمن أن الناتو على الأقل يمكن أن يمثل منصة مهمة لمناقشة هذه القضايا، وإثارة هذه القضايا وإجراء نقاشات وحوارات جدية حول المخاوف المختلفة".





يذكر أن تركيا عضو في الناتو منذ عام 1952، إلا أنها أثارت غضب أعضاء الحلف على مدى السنوات القليلة الماضية في سلسلة من التحركات الاستفزازية فى المنطقة.





ومضت تركيا قدما في إبرام صفقة صواريخ إس -400 الروسية على الرغم من التحذيرات المتكررة من أن الصواريخ تخاطر بخرق الأمن العملياتي لحلف شمال الأطلسي.





وفي ديسمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية بسبب قرار شراء منظومة صواريخ "إس 400" من روسيا.



