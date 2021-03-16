الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم /الثلاثاء/ طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.. فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.5 والرياح شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:









العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الاسكندرية 19 13

وادى النطرون 23 13

طنطا 23 13

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 20 14

مطروح 18 13

السلوم 19 10

سيوة 20 10

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 21 11

رفح 20 12

رأس سدر 24 14

نخل 24 09

نويبع 27 18

طابا 24 15

كاترين 24 11

الطور 26 15

شرم الشيخ 28 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 28 12

سوهاج 29 14

قنا 33 13

الأقصر 34 14

أسوان 35 15

ادفو 35 15

أبوسمبل 34 14

الوادى الجديد 32 14

شلاتين 29 16

أبو رماد 30 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15









أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:





العظمى الصغرى

مكة 38 24

المدينة 35 23

الرياض 36 21

المنامة 27 21

ابوظبى 31 20

الدوحة 26 21

الكويت 28 17

دمشق 20 04

بيروت 19 15

عمان 18 06

القدس 16 08

غزة 21 11

بغداد 29 13

مسقط 28 23

صنعاء 26 11

الخرطوم 41 27

طرابلس 18 12

تونس 17 10

الجزائر 15 07

الرباط 22 11





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





العظمى الصغرى

انقرة 11 03

اسطنبول 13 07

اسلام اباد 27 15

نيودلهى 33 18

جاكرتا 32 24

بكين 13 02

كوالالمبور 36 25

طوكيو 20 09

اثينا 16 08

روما 16 01

باريس 11 04

مدريد 18 07

برلين 06 01-

لندن 11 06

مونتريال 06- 11-

موسكو 04 01-

نيويورك 04 02

واشنطن 07 03

نواكشوط 29 18

أديس أبابا 27 12



