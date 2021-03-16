نائب محافظ القاهرة : موقف جديد للنقل الجماعى يضم كل وسائل المواصلات في هذا المكان

اجتمع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مع رؤساء أحياء شرق القاهرة فى حضور رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة.





جاء ذلك لبحث آلية التعاون بين الجهاز وأحياء شرق القاهرة مع كيفية إيجاد فرص عمل للشباب من خلال جهاز المشروعات الصغيرة وإجراءات ترخيص المشروعات الممولة من الجهاز ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.





كما أكد نائب المحافظ على نقل موقف السوبر جيت من موقعه بألماظة الى موقعه الجديد بتقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى





يأتى ذلك فى إطار إعادة تنظيم المواقف وسهولة الوصول اليه.





ويذكر بأنه جارى حاليًا تنفيذ موقف نقل جماعى تكاملي مع كل وسائل المواصلات بجوار الموقف الجديد للسوبر جيت وجارى التنفيذ بمعرفة الهيئه الهندسية للقوات المسلحة.



