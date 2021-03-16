بعد تعليق استخدامه في دول أوروبية.. استراليا تحسم موقفها من لقاح استرازينيكا

كشفت السلطات الاسترالية اليوم، الثلاثاء، عن موقف البلاد بشأن تعليق لقاح استرازينيكا؛ مؤكدة أنها ليس لديها خطط لوقف استخدام اللقاح.





ويأتي ذلك على الرغم من أن العديد من الدول الأوروبية أوقفت مؤقتا إعطاء اللقاح بعد تقارير عن آثار جانبية خطيرة محتملة، على خلفية تقارير عن تسببه في تجلط الدم لدى الأشخاص من الذين خضعوا للتطعيم. لكن البيانات تظهر أن هذه الحالات ليست خارجة عن المألوف، وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لإثبات الصلة.





وانضمت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص إلى العديد من الدول الأوروبية الأخرى، أمس الاثنين، في تعليق التطعيم باسترازينيكا مؤقتا، وذلك بعد تقارير عن حالات أصيبت بالنزيف والجلطات الدموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية في بعض الدول.





وقال بول كيلي، كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا في بيان له: "بينما تحقق وكالة الأدوية الأوروبية في هذه الأحداث، فقد عززت وجهة نظرها بأن لقاح استرازينيكا ضد كوفيد-19 ناجح وآمن في الحماية من فيروس كورونا ويجب الاستمرار في استخدامه".





وأكد كيلي أن الحكومة لا تزال واثقة من اللقاح حيث لا يوجد دليل قائم حاليا على أنه تسبب في حدوث جلطات دموية على الرغم من أنه سيتم التحقيق في الآثار الجانبية المبلغ عنها "كإجراء وقائي".





وجدير بالذكر أن هناك بعض البلدان الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وبولندا، مستمرة في استخدام اللقاح.





قالت شركة استرازينيكا يوم الأحد إن المراجعة التي أجريت على أكثر من 17 مليون شخص لقاحها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لم تظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.





وسيتم إعطاء غالبية سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون شخص اللقاح وقد أمنت السلطات ما يقرب من 54 مليون جرعة، مع إنتاج 50 مليونًا محليًا اعتبارًا من نهاية شهر مارس.



